Bu nasıl halkçılık

Antalya'nın CHP'li Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, yaptığı açıklamalarla battıkça batıyor. Konyaaltı işletme ihalesini iptal eden Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer'in, "Burayı bizim kontrolümüzdeki bir işletmeciye verelim" itirafı ses kaydıyla deşifre olurken başka bir gerçek daha ortaya çıktı. Tuncer'in sahildeki kiracılarla yaptığı toplantıda Konyaaltı'nı paralı yapma hazırlığında oldukları da ses kayıtlarına yansıdı.SABAH Akdeniz'de yayınlanan ve sosyal medyada elden ele dolaşan ses kaydını inkar eden Genel Sekreter'in, sahildeki 44 alt kiracı ile yapılan ve 2 saat 11 dakika 10 saniye süren toplantıda, bir işletmecinin otopark sorununu gündeme getirmesiyle ağzındaki baklayı çıkardığı belirlendi. Cansel Çevikol Tuncer, "Konyaaltı bizim gözbebeğimiz. Otopark konusunda Fen İşleri Daire Başkanlığımız orada bir çalışma ve yeni bir düzenleme yapıyor. Belli bir süreye kadar olanlar ücretsiz olacak. O sürenin uzaması durumunda ücret alacağız. İşletmecilere pas kart tanıyacağız. Herkesin görebildiği yere park etmelerini istiyoruz" dedi.Ses kaydına göre toplantıda söz alan Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin ise, "Arka bölümde 2 bin metrekarelik bir alan ve ilave otopark oluşturmayı düşünüyoruz. Orada giriş çıkışla ilgili yeni bir çalışma var. Giriş-çıkışlar 3 yerden yapılmaya başlandı. Giriş-çıkışlar ücretli hale getirilecek. Transit geçişler ücretsiz olacak. Girişi üç şerit halinde yapıyoruz. Birini transit geçişlere ayıracağız" diye konuştu. Yapılan bu çalışma ile Konyaaltı Beach Park'a girişler paralı hale gelecek ve sahile parası olanlar gidebilecek. Büyükşehir yöneticilerinin bu konuşmaları CHP'nin günlerce dönemin AK Partili Belediye Başkanı Menderes Türel'in 'Plajı halka kapatacak' eylemlerine karşı manidar bulundu.Genel Sekreter Tuncer, Başkan B:aşdanışmanı Cem Oğuz ile birlikte düzenlediği 'Konyaaltı Sahil Projesi İddiaları Hakkında Açıklamalar' konulu basın toplantısında SABAH Akdeniz'i hedef aldı. Hakkında çıkan ses kaydının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Tuncer, Konyaaltı sahilinde şahsının hedef gösterildiğini belirtti. Toplantıya katılan gazetecilere "Sahili bizim kontrolümüzdeki bir işletmeciye verelim…" sözlerinde yer aldığı görüntüleri izleten Genel Sekreter, "Görüntülü olarak kayıt altına alınan açık ve resmi toplantıdır. Gizli bir görüşme kesinlikle değildir. İma edildiği gibi bir sözün tarafımdan söylenmesi beklenilemez ve hayatın olağan akışına da açıkça aykırıdır" diyerek yine inkar politikası yaptı. Tuncer, SABAH Akdeniz ile ilgili yasal yollara başvurduğunu da sözlerine ekledi.Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi'ni iptal etmesinin ardından Alkoçlar ALSE'nin Antalya 2. İdare Mahkemesi'nden 'Yürütmeyi Durdurma Kararı' almasından sonra hukukçu olan Genel Sekreter Tuncer bu kez işletmeciyi tahliye ettirebilmek için değişik yöntemler denemeye başladığı tespit edildi. İşletmeciyi tahliye etmeyi kafasına koyan Genel Sekreter Tuncer'in 14 Şubat 2020'de Konyaaltı ve Muratpaşa kaymakamlıklarına başvunrduğu ancak konu yargıda olduğu için ret cevabı geldiği belbirlendi. Ortada bir 'Yürütmeyi Durdurma Kararı' olmasına rağmen hukuka aldırış etmeyen Cansel Çevikol Tuncer'in olayı kişiselleştirdiği iddia edildi.GENEL Sekreter Cansel Çevikol Tuncer: Buranın işletmesini çok önemsiyorum. Öncelikle zaman içinde belediye olarak oradaki hakimiyeti kontrolümüz altına alalım. Başkanımız henüz bir karar vermemiş olmakla beraber, geçiş dönemini atlattıktan sonra aklındaki bir sistem var... İnandığımız ve bizim kontrolümüzdeki bir işletmeciye kiraya verelim.

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