Çiçekçi sultanlar

Çiçek serasında, ev işlerinde, kardeşlerinin bakımında yardımcı olması için ailelerinin voleybol oynamalarına izin vermediği Zilan Çerik ve Saadet Yağuzdoğan ailelerini ikna edip başarılı bir kariyerlerine start verdiler.Zilan Çerik ile Saadet Yağuzdoğan, 6 yıl önce eğitim gördükleri Ahmet-Leman Baydar İlk ve Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle voleybolla tanıştı.Aileler, çalıştıkları çiçek serasında ve ev işlerinde kızlarının kendilerine yardım etmesini istedi. Beden eğitimi öğretmenin de çabasıyla ailelerini 6 aylık çaba sonrası ikna eden iki arkadaş, okul takımında forma giymeye başladı.Başarılarıyla dikkati çeken Zilan ile Saadet, bu yıl Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Berlin Döner Antalyaspor formasıyla ilk resmi maçlarına 9 Şubat'ta PTT karşısında çıktı. Ailesinin voleybola ilk başladığına kendisine karşı çıktığını ve başarılı olacağına inanmadığını anlatan Zilan Çerik,diye konuştu.TAKIM arkadaşları arasında Zilan ile kendisinin 'Çiçek Sultan' olarak tanındığına değinen Saadet Yağuzdoğan ise şöyle konuştu: "Babam inşaat işçisi, annem ev hanımı ve 7 kardeşiz. 2 küçük kardeşim, annemin de bazı rahatsızlıkları var. Kardeşlerime bakıp, anneme ev işlerinde yardım edip, derslerimi yapmak zorundayım. Spor da yapmak istiyordum. Ailem, hepsini bir arada götüremeyeceğimi düşünerek spor yapmamı istemedi. Derslerimden geri kalacağımı düşündü ve voleybola göndermedi. Onları ikna ettim. Okul takımında oynadım sonra da Antalyaspor alt yapısına seçildim. Bu sene profesyonel sporcu oldum. Başarılı olacağıma inandım ve başardım. Hedefim ve hayalim milli takımda oynamak. Antalyaspor'da başarılı voleybolcu olmak istiyorum."

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