Çiçekçi sultanlar

Çiçek serasında, ev işlerinde, kardeşlerinin bakımında yardımcı olması için ailelerinin voleybol oynamalarına izin vermediği Zilan Çerik ve Saadet Yağuzdoğan ailelerini ikna edip başarılı bir kariyerlerine start verdiler. Antalyaspor kulübünün formasıyla profesyonel sporcu olma gururu yaşayan iki arkadaşın hayali milli takımda oynamak.
ÖĞRETMENİN ETKISI ÇOK BÜYÜK OLDU
Zilan Çerik ile Saadet Yağuzdoğan, 6 yıl önce eğitim gördükleri Ahmet-Leman Baydar İlk ve Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle voleybolla tanıştı. Okul saatleri dışında antrenmana katılan Zilan ile Saadet'in aileleri, voleybol oynamalarına izin vermedi.
Aileler, çalıştıkları çiçek serasında ve ev işlerinde kızlarının kendilerine yardım etmesini istedi. Beden eğitimi öğretmenin de çabasıyla ailelerini 6 aylık çaba sonrası ikna eden iki arkadaş, okul takımında forma giymeye başladı. Okulun voleybol takımıyla 2 kez birincilik kazanan iki arkadaş, Antalyaspor alt yapısında 3 yıl forma giydi.
AİLESİNE YARDIM İÇİN ÇİÇEK TOPLUYORDU
Başarılarıyla dikkati çeken Zilan ile Saadet, bu yıl Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Berlin Döner Antalyaspor formasıyla ilk resmi maçlarına 9 Şubat'ta PTT karşısında çıktı. Ailesinin voleybola ilk başladığına kendisine karşı çıktığını ve başarılı olacağına inanmadığını anlatan Zilan Çerik, "Ailem serada çalışıyor, çiçek toplayarak geçimini sağlıyor. Onlara yardım etmemi istiyorlardı. Benden voleybolcu olmayacağını düşünüyorlardı. Onları ikna ettim. Voleybola başladık ve okul takımında şampiyonluklar yaşadım. Antalyaspor'un alt yapısına seçildim. 3 yıldır Antalyaspor'un alt yapısında oynuyordum ve bu sene ilk defa profesyonel oldum. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum, hedefim milli takımda forma giymek"
diye konuştu.
EV İŞLERİNE YARDIM EDİYORDU
TAKIM arkadaşları arasında Zilan ile kendisinin 'Çiçek Sultan' olarak tanındığına değinen Saadet Yağuzdoğan ise şöyle konuştu: "Babam inşaat işçisi, annem ev hanımı ve 7 kardeşiz. 2 küçük kardeşim, annemin de bazı rahatsızlıkları var. Kardeşlerime bakıp, anneme ev işlerinde yardım edip, derslerimi yapmak zorundayım. Spor da yapmak istiyordum. Ailem, hepsini bir arada götüremeyeceğimi düşünerek spor yapmamı istemedi. Derslerimden geri kalacağımı düşündü ve voleybola göndermedi. Onları ikna ettim. Okul takımında oynadım sonra da Antalyaspor alt yapısına seçildim. Bu sene profesyonel sporcu oldum. Başarılı olacağıma inandım ve başardım. Hedefim ve hayalim milli takımda oynamak. Antalyaspor'da başarılı voleybolcu olmak istiyorum."