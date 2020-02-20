Davraz 45 günde 500 bin kişi ağırladı

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

TÜRKİYE'NİN gözde kayak merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, 45 günde 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Gülü, lavantası, milli parkları, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle güçlü turizm altyapısına sahip Isparta, bu yıl sezonu 1 Ocak'ta açan kayak merkeziyle de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin sıklıkla tercih ettiği merkezde, ziyaretçiler Eğirdir Gölü manzaralı pistte kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkarıyor. Restoranlar, süit odalar ve kayak odalarının bulunduğu merkez, 45 bin metrekarelik alanda oluşturulan gül ve lavanta bahçeleri ile yaz aylarında da ziyarete açık tutulacak. Davraz Birlik Müdürü Murat Tarlak, "Geçen yıl 600 bin ziyaretçimiz vardı. Bu sezon şu ana kadar 500 bin ziyaretçiyi bulmuş durumdayız. Sezon sonuna kadar 750 bin turist sayısına ulaşmayı planlıyoruz" dedi.