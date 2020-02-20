Dev adamlar Alanya’ya geliyor

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYANIN en güçlü sporcularının yarıştığıorganizasyonu, 25-26 Nisan'da Alanya'da düzenlenecek. Organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin, dünyanın en güçlü sporcularını bir araya getirdiklerini söyleyerek,dedi.Kendi ülkelerinin en güçlü insanlarının sınırları zorladığı bir yarışı Alanya'ya getirdiklerini anlatan Cimrin, "150-200 kiloluk ağırlıklar kaldırılıyor. Bunlarla belli mesafeler katediliyor. Tekneler, helikopterler çekiliyor. Normal insanların denememesi gereken çok zorlu bir spor. Beslenme alışkanlığı gerektiren, farklı bir disiplin. O yüzden çok fazla şekilde dünyada seyrediliyor" dedi.