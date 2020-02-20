Dev adamlar Alanya’ya geliyor

DÜNYANIN en güçlü sporcularının yarıştığı 'MLO Strongman Champions League'
organizasyonu, 25-26 Nisan'da Alanya'da düzenlenecek. Organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin, dünyanın en güçlü sporcularını bir araya getirdiklerini söyleyerek, "13 ülkede yapılan 16 serilik yarışın üçüncü ayağını geçen yıl Alanya'da gerçekleştirdik. Son derece başarılı bir yarışma oldu. 2020'de de 25-26 Nisan'da üçüncü ayak olarak Alanya dünya takviminde yer alıyor"
dedi.
NORMAL İNSAN YAPAMAZ
Kendi ülkelerinin en güçlü insanlarının sınırları zorladığı bir yarışı Alanya'ya getirdiklerini anlatan Cimrin, "150-200 kiloluk ağırlıklar kaldırılıyor. Bunlarla belli mesafeler katediliyor. Tekneler, helikopterler çekiliyor. Normal insanların denememesi gereken çok zorlu bir spor. Beslenme alışkanlığı gerektiren, farklı bir disiplin. O yüzden çok fazla şekilde dünyada seyrediliyor" dedi.