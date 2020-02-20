Kermes geliri yetim çocuklara

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA'DA Z-Marsel- Z. Denizhan Öner İlkokulu'nda düzenlenen kermesin geliri, Gönül Elçileri projesine bağışlandı. Kermes geliri yetimlere yönelik proje kapsamında ailelere gıda kartı ve çocukların eğitim masrafları için kullanılacak. Yapılan anlamlı bağış Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki etkinlikte duyuruldu. Etkinliğe Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi Ünzile Köse, Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Koordinatörü Aysel Uygun ile Z. Marsel- Z. Denizhan İlkokulu Müdürü Hilmi Hatipoğlu ve aileler katıldı.Ünzile Köse kermese davet üzerine katılarak destek verdiğini belirterek, "Bana, kermese çocuklara yardım için niyetlendiklerini ama yardımı nereye yapacaklarını bilmediklerini söylediler. Bende Gönül Elçileri Projesi'ni anlattım. Onlarda kermesten elde ettikleri geliri annelere ve çocukların eğitimine harcadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.