Milyoner olma şansı

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmanın Antalya seçmelerinde geri sayım başladı. Sunuculuğunu ünlü sanatçı Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı yarışmanın Antalya'daki seçmelerinin ilk ayağı 24 Şubat Pazartesi günü Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda saat 10.00-18.00 arasında yapılacak. Seçmelerin ikinci ayağı ise 25-26 Şubat'ta MarkAntalya AVM'de saat 10.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek.ATV Programlar Ekip Yöneticisi Atila Irgılata, büyük parayı Antalya'da bir kişinin alabileceğini söyledi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde seçmeler yaptıklarını ve bunların Bir ayağının Antalya olduğunu belirten Irgılata, "Kim Milyoner Olmak İster programı 9 yıldır ATV televizyonlarında aralıksız yayınlanan reyting rekortmeni bir yarışma. Yaklaşık 5 yıldır bu yarışma programı, bize mülakata gelemeyen ama katılmak isteyen illerde ki kişilerin, seyircilerin ayaklarına gidip orada mülakat yapıp, onların mülakatlarını daha hızlı sonuçlandırmak ve yarışmaya davet etmek için elimizden geleni yapmak için buradayız. ATV güvencesinde Turkuaz Medya Holding güvencesinde toplamda 50 milyonu aşan ödül dağıtımımız oldu. Bugüne kadar 1 milyonu bir kişi aldı ama 3 kişi 1 milyonluk soruya kadar gelebildi" dedi.Yarışmaya çok talep olduğuna değinen Irgalata "Çok insan yarıştırıp buraya kadar gelip başarılı olmamızın sonucu. Kenan İmirzalıoğlu'nu görmek için gelenler de oluyor. Çok fazla talep var" diye konuştu. Öte yandan elemelere başvuracak adayların yanlarında kimliklerini getirmeleri ve bir adet fotoğraf bulundurmaları gerektiği bildirildi.

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