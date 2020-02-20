Yıkılmadım ayaktayım

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Antalya'da, astım hastası olan ve engelli raporu bulunan Zehra Deligözoğlu (51), birlikte yaşadığı 3 oğlunu okutabilmek için 60 TL'ye pazarlarda mısır satıyor. Yaklaşık 30 yıl önce ailesiyle İran'dan gelip, Antalya'ya yerleşen Zehra Deligözoğlu'nun mücadelesi örnek oluyor. Yazları günlük 120 lira kazanabilmek için başka şehirlere çalışmaya giden Deligözoğlu, 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor.En büyük oğlu Cihan (21) üniversitede okuyan, 18 yaşındaki oğlu Hüseyin ise üniversite sınavına hazırlanan Zehra Deligözoğlu en büyük isteğinin çocuklarının okullarını bitirdiğini görebilmek olduğunu söyledi. Ailenin en küçük ferdi Efe (13) ise ortaokulda okuyor. Kadınlara kendi ayakları üzerinde durmaları çağrısı yapan Deligözlüğolu, "7 yıldır eski eşimden ne yardım ne de nafaka almadım. Hemcinslerime sesleniyorum, korkmayın ayaklarınınız üzerinde durun. Kadınlar güçlü ve kuvvetli olursa hiçbir şey olmaz" dedi.