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Zorlu yolculuk bugün başlıyor

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Zorlu yolculuk bugün başlıyor
AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan idman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan turuncuyeşilliler, antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynadı. Çalışma öncesinde oyuncuları ile kısa bir toplantı yapan teknik direktör Bulut, öğrencilerine 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının geride kaldığını ve artık ligde liderliği kaybeden Sivasspor karşılaşmasına odaklanmaları gerektiğini söyledi. Aytemiz Alanyaspor takımı, bugün Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan kalkacak olan özel uçakla Sivas'a gidecek ve orada kampa girecek. Yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük idare edecek.
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