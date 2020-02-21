23 ülkeden melek yatırımcılar buluşuyor

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknoparkı, Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) iş birliği ile 23 Akdeniz ülkesinin melek yatırımcılarını Antalya'ya getirecek. 2021 yılı Ekim ayında düzenlenmesi kararlaştırılan Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi'nin protokolü, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve WBAF Başkanı Baybars Altuntaş tarafından imzalandı.Protokolün imzası İstanbul'da düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu 2020'nin resmi açılış töreninde gerçekleşti. 78 ülkeden gelen yatırımcıların 42 farklı ülkeden gelen 100 startup ile buluştuğu dev organizasyona yatırımcıları davet eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Antalya'da yapılmış en büyük organizasyonlardan birini üstlenmekten gururluyuz. Forum yatırım ve sermaye piyasasasının Davos'u olarak biliniyor" diye konuştu.