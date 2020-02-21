Aynı bütçeyle yapılırdı

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

CHP'LI Büyükşehir Başkanı Muittin Böcek yönetiminin bütçeyi yanlış kullandığını anlatan Menderes Türel, "O kavşağa harcayacağın para ile hastaneye kadar hattı tamamlasaydın millet daha çok istifade ederdi. Bunlar milleti düşünmüyorlar. Kendi şovunu düşünüyorlar. Milletin parası bu, bir de yetim hakkı diyorlar. Hangi yetim hakkı? O yetim hakkının arkasında ne pazarlıklar dönüyor ortaya çıkar bir gün" diye konuştu. Mevlana Katlı Kavşak projesini yaparken CHP'li muhalefetin kendisine 'beton kavşak' eleştirisi yaptığını hatırlatan Türel, "CHP'liler şimdi orda Antalya'nın denize dik giden en geniş bulvarında adeta bir Çin Setti yapıyor, o güzelim deniz manzarasına giden yolu betonla Çin Seddi'ne çevirdiler kimse bir şey söylemiyor" diye konuştu.