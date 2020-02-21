Babaya 3 bıçak darbesine tahliye

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA'DA, annesi ile kardeşine şiddet uygulayan ve kendilerini ölümle tehdit eden babası Halil İbrahim B.'yi sol koltuk altından üç kez bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan S.B.'nin (16) cezası belli oldu. Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan S.B.,4'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada sürekli ağlayan S.B. "Ben babamı isteyerek öldürmedim. Çok pişmanım. Okuluma devam etmek istiyorum. Ailemi çok özledim" dedi.Mahkeme heyeti, S.B.'yi önce 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Ardından 'tahrik indirimi' ve 18 yaşından küçük olması nedeniyle ceza önce 20'ye ardından 10 yıla indi. S.B.'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme heyeti, tahliyesine karar verdi. Olay, 15 Eylül 2019'da yaşanmıştı.