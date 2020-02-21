Eğitime hayırlı destek

BURDUR NAMAZ VAKİTLERİ

Burdur'da eğitime hayırsever desteği sürüyor. Burdur merkezde 15 ilk ve ortaokula hayırsever katkısıyla Yenilikçi Sınıf ve Tasarım Beceri Atölyeleri kurulması protokolü imzalanmasının ardından, ikinci bir protokol haberi de Bucak ilçesinden geldi. Bucak'ta 11 ilk ve ortaokulda sivil topluk kuruluşları ile hayırsever iş insanlarının katkılarıyla atölye kurulması için protokol imzalandı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki protokol imza törenine Vali Hasan Şıldak, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ile hayırsever iş insanları katıldı. Şıldak, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında eğitimde altyapıyı geliştirme çalışmalarını hayırsever desteği ile hayata geçirdiklerini anlattı.Vali Şıldak. tasarım beceri atölyeleri ve yenilikçi sınıfların eğitimdeki önemine dikkat çekti. Şıldak, "Bu sınıflar ile öğrenci ve öğretmenlerimizin motivasyonlarını artırıcı bir ortam oluşturuluyor, Görerek, yaparak, uygulayarak öğrenme modelini getiriyor. Bu tip atölyelerin sayılarını yükseltmeliyiz. Eğitime bir ivme kazandırıyor" dedi.