Hayatları aydınlandı

Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, görme engellilerin hayatlarını eğitimle aydınlatıyor. Derneğe bağlı Özel Bilgi Bahçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bugüne kadar yüzlerce gence eğitim verdi. Bugün de merkezde 83 engelli, günlük hayatlarını bağımsız şekilde yaşayabilecekleri donanımı düzenlenen eğitim kurslarıyla ediniyor, öz bakım becerilerini kazanıyor.Merkezde 3 yaşından başlayarak 50 yaşına kadar her bireye yönelik eğitim veriliyor. Merkezin müdürü Hatice Yeşilkaya görme engelli çocukların günlük yaşamlarını daha kolay sürdürebilmeleri için destek eğitimler ile hayatı kolaylaştırdıklarını söyledi.Öğrencilerin braille alfabesi ile okuma yazmayı öğrendiğini de belirten Yeşilkaya, "Yolda yürüme eğitimi ile de tüm zorlukları aşıyoruz" diye konuştu.MERKEZ sosyal faaliyetler ve sanatsal eğitimleri ile de dikkat çekiyor. Merkezlerinde her öğrencinin okuma yazmanın yanı sıra satranç ve benzeri zeka geliştirme oyunlarını öğrendiğini de belirten Yeşilkaya, "Ayrıca sanatsal etkinliklere de önem veriyoruz. Öğrencilerimiz resim yapma, taş boyama benzeri alanlarda da ders alıyorlar" dedi. Engellilere yönelik akademik destek de verdiklerini anlatan Yeşilkaya, "Üniversite ve memurluk sınavlarına girecek öğrencilerimizi de hazırlıyoruz. Onların meslek sahibi olmaları için de uğraş veriyoruz"dedi.

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