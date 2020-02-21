İlk adım için 29 ay bekledi

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA'DA, 'Mutlu Kukla Sendromu' şeklinde tanımlanan 'Angelman Sendromu' hastası 29 aylık Melisa Atıcı, ilk kez adım atmanın coşkusunu yaşıyor. Hastalığı nedeniyle sürekli gülümseyen minik kız, 4 aylık tedavinin ardından koşarcasına yürümeye başladı. 2017 yılında doğan ikizleri Melisa ve Nisa'nın 18 aylık olana kadar bir sorun yaşamadıklarını belirten Nilay Atıcı (27), "Nisa yürümeye başlamasına rağmen Melisa yürüyemeyince tedirgin olduk. Başvurduğumuz doktorlar önce teşhis edemedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduk. Angelman Sendromu çıktı" dedi.İkizi Nisa ile oyunlar oynayabilmenin sevincini yaşayan Melisa'nın artık hiç durmadan yürümek istediğini söyleyen anne Nilay Atıcı, "Tedaviden önce sadece emekleyebiliyordu. Artık yerinde durmuyor. O artık yaramaz Melisa oldu" dedi. Baba İsa Atıcı (34) ise 4 aylık tedavi sonunda kızının artık yürüyebildiğini, özel eğitimi de başlandığını ifade etti. Fizik tedavi uzmanı Dr. Gülseren Sulu da ilk kez bu sendromla karşılaştığını açıkladı.