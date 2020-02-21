İlk gülümseme koleksiyonu

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANNE ve baba adaylarının bebekleriyle ilk tanıştıkları an, onları olduğu kadar doktorları da heyecanlandırıyor. Antalya'da 20 yılda binlerce doğum yaptıran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Aksu, anne ve babaların bebekleriyle ilk olarak 12'nci haftada tanışmaya başladıklarını belirterek, "12'nci haftalarda bir insan yüzü şekillenmeye başlar. 16'ncı haftalarda bebeğin yüzünde gelişme başlar" dedi.Anne karnındaki bebeklerin kilo alımıyla birlikte güzel pozlarının da ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Op. Dr. Derya Aksu, "Öyle ki, bazen babasının çenesini almış, bazen annesinin gamzesini almış gibi güzel benzetmeleri rahatlıkla görebiliyoruz" dedi. Anne karnındaki bebeğin de ruh hali olduğunu belirten Op. Dr. Aksu, "Mutlu bebekler, gülen bebekler, sinirlenip muayeneyi sevmeyen bebekler var. Beni itmek isteyip eliyle yüzünü kapatan bebekler de var" diye konuştu.