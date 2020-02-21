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Judocular çok iddialı

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Judocular çok iddialı
ISPARTALI Judocular, bugün Antalya'da başlayacak olan Okullar arası Yıldızlar Grup Müsabakalarına katılacak. Judocular, hazırlıklarını Isparta Işıkkent Spor Salonu Judo Antrenman Salonu'nda tamamladı.
ANTRENÖR
Gülşen Sönmez, Grup, Türkiye Finalleri ve ANA Lig yarışmalarında Isparta'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Judo sporu disiplin gerektiren bir daldır. Judo'ya ilgi her geçen gün artıyor. Isparta'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah Milli Takımda da sporcularımız olacak . Sporcularımızdan Şevval Gelir'in Türkiye üçüncülüğü, Kübra Erdoğdu'nun da ANA Lig'de birinciliği ve Abdullah Gündüz'ün de ikinciliği bulunuyor. Türkiye derecelerimiz gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.
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Judocular çok iddialı
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