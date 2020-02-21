Judocular çok iddialı

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ISPARTALIJudocular, bugün Antalya'da başlayacak olan Okullar arası Yıldızlar Grup Müsabakalarına katılacak. Judocular, hazırlıklarını Isparta Işıkkent Spor Salonu Judo Antrenman Salonu'nda tamamladı.ANTRENÖRGülşen Sönmez, Grup, Türkiye Finalleri ve ANA Lig yarışmalarında Isparta'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Judo sporu disiplin gerektiren bir daldır. Judo'ya ilgi her geçen gün artıyor. Isparta'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah Milli Takımda da sporcularımız olacak . Sporcularımızdan Şevval Gelir'in Türkiye üçüncülüğü, Kübra Erdoğdu'nun da ANA Lig'de birinciliği ve Abdullah Gündüz'ün de ikinciliği bulunuyor. Türkiye derecelerimiz gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.