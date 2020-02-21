Kitap fuarına tanıtım filmi

ISPARTA Belediyesi 4'üncü Kitap Fuarı 28 Şubat Cuma günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını kitapseverlere açıyor. Bu yıl Milli Mücadele Kahramanı ve Isparta Mebusu Hafız İbrahim Demiralay anısına gerçekleştirilecek kitap fuarı 8 Mart 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak.Çocuklara, öğrencilere yönelik de çeşitli aktivite ve sürprizlerin yer alacağı fuar tanıtımı için çocuklar da reklam filminde yer aldı. Şehit Ali Yılmaz Borsa İlkokulu öğrencileri, Isparta Belediyesi Meclis Salonu'nda mizansen bir meclis toplantısı düzenleyerek, arkadaşlarını, Ispartalıları ve tüm kitapseverleri 28 Şubat'ta açılacak Kitap Fuarı'na davet etti. Meclise başkanlık yapan üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Emir Ünal, her gün fuarda 6 bin çocuğun kitapla buluşması ve toplamda 60 bin çocuğun fuarı ziyaret etmesi hedefini açıkladı.Meclis üyesi çocuklar ardından ellerine aldıkları hikâye kitaplarıyla birlikte meclis salonunda okuma saati gerçekleştirdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çocuklarla bir araya geldi ve sosyal farkındalık çalışmasından dolayı öğrencilere teşekkür etti. Çekimler Isparta Belediyesi ve Başdeğirmen'in sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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