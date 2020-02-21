Müzik ödüllerinde tempo yükseldi

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Ulusal Müzik Ödülleri'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Toplamda 282 yarışmacının başvuru yaparak elemelere katıldığı yarışmada yarı finale kalan 31 yarışmacı, final için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacıların, yarı final elemelerine profesyonel müzik eğitmenleri ile hazırlandıkları yarışmada, 1990-1999 yıllarına ait eserler seslendiriliyor.Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde 2 gün devam edecek olan yarı final, renkli görüntülere sahne oldu. İlk kez sahne tecrübesi yaşayan yarışmacılar, rengarenk kıyafetleri, sahne shovları ve muhteşem performanslarıyla ilgi odağı oldular. Profesyonel yarışmaları aratmayan 6. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması, canlı yayın ile binlerce izleyiciyle buluşturuldu. Yarışmanın finali bugün saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Yarışmada birinci 7 bin, ikinci 5 bin ve üçüncü bin TL ödül alacak.