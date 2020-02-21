Ölüm sanki oyun

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çakmak gazı koklayan 2 çocuk, baygın bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalanan çocuklar, adli işlem yapılmak üzere Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'ne götürüldü. İfadeleri alınan çocuklar, daha sonra bırakıldı.18 yaşından küçük çocukların yakalandığı Türkbeleni mevkisindeki alan tehlikeli bağımlılığın ne kadar yaygın olduğunu da gözler önüne serdi. Ormanlık alana atılmış onlarca çakmak gazı tüpü ile uyuşturucu düzeneği korkuttu. 2013 yılı sonlarında yangınla büyük bölümü hasar gören Türkbeleni mevkisi yakınlarında yaşayanlar, çocuklarını evden çıkarmaya korktuklarını, bölgeye her gün gençlerin gelerek, madde kullandıklarını, saatlerce kendilerinden geçip, uyuduklarını söyledi.