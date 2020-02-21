Otobüs şoförü Hızır gibi yetişti

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde toplu taşıma otobüsü şoförü Mehmet Atilla Kara, gün içerisinde ayrı zamanlarda otobüsünde fenalaşan iki yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Olay, Dinek- Mahmutlar hattında toplu taşıma yapan 07 HTR 96 plakalı toplu taşıma aracında meydana geldi.Otobüs, Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken otobüsün içerisinde bir erkek yolcu fenalaştı. Yere yığılan yaklaşık 40 yaşlarındaki yolcunun durumunu gören 15 yıllık şoför Mehmet Atilla Kara, kendinden geçen ağzından kan gelen yolcuyu duraklarda durmayarak 5 dakika içinde ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirdi. Adı açıklanmayan yolcunun epilepsi nöbeti geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Bu olayın ardından görevine dönen Kara'nın kullandığı otobüste, olaydan 1 saat sonra bu kez Hastane Caddesi'nde 35 yaşlarında bir erkek yolcu fenalaştı. Yine otobüsün kapılarını kapatan Kara, bu kez de fenalaşan yolcuyu ilçe merkezindeki özel bir hastaneye getirerek acil servise girişini sağladı. Kahraman şoför Kara, yaptığının işinin bir parçası ve vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, "İlk olayda ağızdan kan gelince aciliyetini anladık. Arabanın dörtlülerini yakıp kornalarla beraber, vatandaşlardan yol isteyerek rahatsızlanan arkadaşı yetiştirdik" diye konuştu. Her iki olay da otobüste bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yolcuların fenalaşma anı ve Kara'nın fenalaşan vatandaşları kontrol edişi ve hastaneye yetiştirmesi görülüyor.

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