Raylı sistem koptu

Antalya'da Varsak'ı Havalimanı ve Aksu ile bağlamak üzere projelendirilen raylı sistem (tramvay) projesi, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne takıldı. AK Partili Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından başlatılan ve finansmanı Dünya Bankası Kredi Kuruluşu'ndan sağlanarak belediyenin kasasına bırakılan '3. Aşama Raylı Sistem Hattı' yarıda kesildi.İlk kısım olan 12.6 kilometrelik Varsak- Otogar hattı Türel tarafından açılırken, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in göreve gelmesinin ardından 11.8 kilometrelik ikinci kısmın yapımına devam edildi. Ancak 10 aylık sürede projede gidilen değişiklikle şehrin kuzeyini doğusuyla buluşturacak olan raylı sistem ağı adeta ortadan koptu.Projede ilk değişiklik katlı kavşak oldu. Akdeniz Üniversitesi Meltem Kapısı önünde esas projede yer alan alt geçit, tasarruf gerekçesiyle iptal edildi. Bunun yerine ise bölgede katlı köprülü kavşak yapıldı. Projenin Otogar-Meltem bölümünün de nisan ayında açılacağı açıklandı. Projeyle ilgili en büyük değişiklik ise Meltem-Zerdalilik hattının gündem dışı kalması oldu. Daha önce Varsak'tan gelen hattın, Eğitim Araştırma Hastanesi önünden geçerek nostaljik tramvay hattına, oradan da EXPO-Havalimanı hattına bağlanması planlanıyordu. Nostaljik tramvay hattının da yenilenmesi öngörülüyordu. Ama projede yapılan son dakika değişikliği bir anda bu planı ortada bıraktı. Varsak hattı ana hatla bağlantısız olarak ortada kaldı. Hem Antalya genelinden Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, hem de havalimanı-otogar arası raylı sistem ulaşımı şimdilik kağıt üzerinde kaldı.Konuyla ilgili açıklama dev projeye imza atan Menderes Türel'den geldi. Projeyle ilgili değişikliğe tepki gösteren Türel, "Biz raylı sistemi zeminde sola döndürecektik, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne doğru yolun Meltem istikametindeki kısmını da araç trafiği duraksamaya uğramasın diye yerin altından geçirecektik. Ama yeni yönetim bu hattı Meltem önünde kesti. Bir de orada iki tarafta da katlı köprülü üst geçit yapılıyor. Bunu hastaneye döndürmeyeceksen neden yapıyorsun? Raylı sistem sola dönmüyorsa o kavşak şov yapmaktan başka bir şey değildir" açıklamasında bulundu.

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