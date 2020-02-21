Zafer yolu

Süper Lig'de bu sezon kendi evinde ikinci kez mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, yeni bir seri yakalamak için dün Demir Grup Sivasspor deplasmanına gitti. Turuncu yeşilliler yaptıkları son antrenmanın ardından tesislerden otobüsle Gazipaşa havalimanına giderek giderek özel uçakla Sivas uçtu. Ancak yoğun sis nedeniyle uçak Kayseri'ye inmek zorunda kaldı.Cezalı olan Ceyhun'da kafilede yer almadı. SİVAS DA SIKINTILISivasspor'da ise Dünkü antrenmanı çift kale maç yaparak tamamladı. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları süren Barış Yardımcı, Skuletic ve Uğur Çiftçi idmana katılmazken, baş dönmesi yaşayan Ziya Erdal'ın ise çalışmada yer almadı.Aytemiz Alanyaspor bugünkü maça, Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Tzevales, Musa, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes ve Cisse 11 ile çıkması bekleniyor.AK Parti Alanya Gençlik Kolları Yönetimi deplasmanda bugün oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi son antrenmanda Aytemiz Alanyaspor'a moral ziyareti gerçekleştirdi.

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