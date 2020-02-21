Zafer yolu

Süper Lig'de bu sezon kendi evinde ikinci kez mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, yeni bir seri yakalamak için dün Demir Grup Sivasspor deplasmanına gitti. Turuncu yeşilliler yaptıkları son antrenmanın ardından tesislerden otobüsle Gazipaşa havalimanına giderek giderek özel uçakla Sivas uçtu. Ancak yoğun sis nedeniyle uçak Kayseri'ye inmek zorunda kaldı. Aytemiz Alanyaspor'da sakatlığı devam eden Salih kafileye dahil edilmezken Yunan oyuncu Siopis'in iyileştiği ve muhtemelen kadroya dahil edileceği belirtildi.
Cezalı olan Ceyhun'da kafilede yer almadı. SİVAS DA SIKINTILI
Sivasspor'da ise Dünkü antrenmanı çift kale maç yaparak tamamladı. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları süren Barış Yardımcı, Skuletic ve Uğur Çiftçi idmana katılmazken, baş dönmesi yaşayan Ziya Erdal'ın ise çalışmada yer almadı. Ziya'nın kadroda yer alıp almayacağı maç saatinde belli olacak.
Aytemiz Alanyaspor bugünkü maça, Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Tzevales, Musa, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes ve Cisse 11 ile çıkması bekleniyor.
AK GENÇLİKTEN MORAL ZİYARETİ
AK Parti Alanya Gençlik Kolları Yönetimi deplasmanda bugün oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi son antrenmanda Aytemiz Alanyaspor'a moral ziyareti gerçekleştirdi. Futbolculara baklava ikram eden gençler, başarı diledi ve takıma moral aşıladı.