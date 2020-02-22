10 milyon liralık yetki komşuda

BUGÜN NELER OLDU

MURATPAŞABelediyesi tarafından hayata geçirilen dijital demokrasi uygulaması 'Komşu Meclisi' tanıtım toplantısı Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Başkan Uysal, dijital demokrasi uygulaması komşu meclisinin içeriğini anlattı.Toplantıyla birlikte aktif olan uygulamada ilk oy kullanma işlemi de gerçekleşti. Sisteme kayıt olan ilçe halkı sokak hayvanlarına yönelik çalışmalardan asfalt ve kaldırım hizmetlerine 8 ana başlıkta belirlenen hizmetler arasında, 10 milyon TL bütçenin hangi hizmetler için kullanılmasını belirleyecek. Oy kullanma işlemi bir hafta sürecek. Başkan Uysal, "Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi ile Muratpaşa'da daha çok konuşup daha çok birlikte karar alacağız. 13 yaş üstü herkes kent yönetimine doğrudan katkı sağlayacak" dedi.