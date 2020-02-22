Ay yıldız rekoru

Fraport TAV Antalyaspor, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride milli takımlara seçilmesiyle almaya devam ediyor.bu kez 14 oyuncusunun milli takımlardan davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.Antalyaspor'un altyapısından yetişerek Ümit Milli Takım kadrosunda sürekli yer bulan1999 doğumlu olan Doğukan, 24 kez milli oldu. Şu anda A takımda oynayan ve milli olan oyunculardan biri de Bünyamin Balcı. 2000 doğumlu olan Bünyamin, ay yıldızlı formayı ilk kez futsalda terletti.2002 doğumlu olan Halil İbrahim, 10 kez U16, 21 kez U17 ve 3 kez U18 olmak üzere toplam 34 kez milli formayı giydi.Akrep'in altyapısında forma giyen ve milli takımlarda yer alan oyunculardan bir başka isim iseşu ana kadar 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti. 2004 doğumlu Mevlüthan Ekelik 4, Serdar Poyraz 2, Adem Metin Türk ise 19 kez milli oldu.1 kez U15 milli takımında yer aldı.2001 doğumlu oyunculardan Mustafa Acar futsalda 20 kez milli olurken, devre arasında Fethiyespor'a kiralık olarak giden Talha Bulut 1 kez milli oldu. Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını elinde bulunduranKırmızı beyazlıların en genç milli oyuncusu ise 2006 doğumlu Taha Osman Özmert. A Takımda forma giyen Hakan Özmert'in kardeşi de olankadrosunda kendisine yer buldu.Fraport TAV Antalyaspor'un Süper Lig'de mücadele eden A takımında da milli oyuncuları bulunuyor. Nazım Sangare, Türkiye A Milli Takım formasını terletirken, Ondrej Celustka Çekya milli takımının, Fredy Ribeiro Angola Milli Takımı'nın, Fedor Kudriashov ise Rusya'nın kadrosunda halen yer bulan isimler arasında.

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