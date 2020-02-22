Ay yıldız rekoru

Fraport TAV Antalyaspor, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride milli takımlara seçilmesiyle almaya devam ediyor. Daha önce Hasan Akıncıoğlu'nun başkanlığı döneminde altyapıdan yetişen 9 oyuncuyu milli takımlara gönderen FTA Antalyaspor,
bu kez 14 oyuncusunun milli takımlardan davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.
DOĞUKAN BAŞLADI
Antalyaspor'un altyapısından yetişerek Ümit Milli Takım kadrosunda sürekli yer bulan Doğukan Sinik, kendisinden sonra gelen jenerasyona örnek oldu.
1999 doğumlu olan Doğukan, 24 kez milli oldu. Şu anda A takımda oynayan ve milli olan oyunculardan biri de Bünyamin Balcı. 2000 doğumlu olan Bünyamin, ay yıldızlı formayı ilk kez futsalda terletti. A takımda yer bulup milli olan oyunculardan bir diğeri ise Halil İbrahim Sevinç.
2002 doğumlu olan Halil İbrahim, 10 kez U16, 21 kez U17 ve 3 kez U18 olmak üzere toplam 34 kez milli formayı giydi.
MİLENYUMUN GENÇLERİ
Akrep'in altyapısında forma giyen ve milli takımlarda yer alan oyunculardan bir başka isim ise Mustafa Erdilman. 2004 doğumlu genç futbolcu 4 kez U14, 12 kez U15 ve 6 kez de U16 olmak üzere
şu ana kadar 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti. 2004 doğumlu Mevlüthan Ekelik 4, Serdar Poyraz 2, Adem Metin Türk ise 19 kez milli oldu. 2005 doğumlu olan Mevlüt Emir Gürlek 3, Lütfi Yurttakal 2 ve Gürkan Yamak
1 kez U15 milli takımında yer aldı.
MİLLİ TAKIM ALTYAPISI
2001 doğumlu oyunculardan Mustafa Acar futsalda 20 kez milli olurken, devre arasında Fethiyespor'a kiralık olarak giden Talha Bulut 1 kez milli oldu. Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını elinde bulunduran Fehmi Koç, 9 kez U15, 7 kez de U16 olmak üzere toplam 16 kez milli takım forması giydi.
Kırmızı beyazlıların en genç milli oyuncusu ise 2006 doğumlu Taha Osman Özmert. A Takımda forma giyen Hakan Özmert'in kardeşi de olan Taha Osman, en son açıklanan U14 milli takım
kadrosunda kendisine yer buldu.
TOPLAM 19 OYUNCU
Fraport TAV Antalyaspor'un Süper Lig'de mücadele eden A takımında da milli oyuncuları bulunuyor. Nazım Sangare, Türkiye A Milli Takım formasını terletirken, Ondrej Celustka Çekya milli takımının, Fredy Ribeiro Angola Milli Takımı'nın, Fedor Kudriashov ise Rusya'nın kadrosunda halen yer bulan isimler arasında. Bu oyuncularla birlikte 19 futbolcu milli takımlarda yer almış oldu.