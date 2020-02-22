Birlikte çömlek yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

İÇİŞLERİ Bakanlığı bünyesinde İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan 'Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi' kapsamında Kepez Kaymakamlığı bir organizasyon düzenledi. Göksu İlkokulu'nda veliler ve öğrenciler bir araya gelerek beraber çamurdan çanak, çömlek ve vazo yaptı. inin okula aidiyetlerini arttırmak amaçlı düzenlenen etkinlikte Göksu İlkokulu bahçesine kurulan çömlek çarkında birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. 50 velinin katıldığı etkinlikte eğlenceli anlar yaşanırken vazo, tablo, çanak ve çömlek yapıldı. Okul Aile Birliği Başkanı Vedat Acar, "Öğrenci ve velilerin bir arada olmalarının okula ayrı bir sinerji kattı" diye konuştu.