Çeyrek asırlık dernek

ANTALYA merkezindeki 93 bin Konyalı ile en çok hemşehri sayısına sahip Konyalılar Derneği, 25'inci Yıl Gala gecesinde bir birinden seçkin isimleri bir araya getirdi. 500 kişilik davetli grubu katıldığı gecere . Gecenin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Süleyman Üre, kurucular ve geçmiş başkanlara teşekkür ederek, "Biz büyük bir aileyiz. dmacımız, 25 yıldır Konyamızın maneviyatını ve kültürünü yaşadığımız Antalyamızda yaşatmaktadır" dedi. Geceye AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Kemal Çelik, CHP Milletvekili Cavit Arı, İyi Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile Antalya ve Konya'dan belediye başkanları katıldı.Kendisi de bir Konyalı olan milletvekili Köse, "Konya'dan çok önemli değerler çıkmıştır ama asla hain çıkmamıştır" diyerek ülke sevdasına dem vurdu, bu sözlerden sonra salondan büyük alkış aldı.Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği galada çekiliş ile sürpriz hediyeler dağıtılırken, üzerinde Konya motifi olan bakır tepsi yapılan açık artırmadda 12 bin liraya alıcı buldu. Sahnede ise Bengüsu ve Konyalı sanatçı Sami Çelik yer aldı. Özellikle sanatçı Çelik'in söylediği Konya türküleri katılımkcıları doyasıya eğlendirdi. Oyun havalarında Konyalılar uzun süre pistten inmedi.

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