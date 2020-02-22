Eksikler can sıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Frafort Tav Antalyaspor'un yarın deplasmanda puan kazanma hedefiyle oynayacağıTeknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdüren ve ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, bu maçtan da puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor.Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş, kart cezasından dolayı da Doğukan Sinik, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Tamer Tuna'nın takımla çalışmalarına devam eden veAntalyaspor'un dünkü antrenmanında sahaya sürpriz bir ziyaretçi geldi.Antrenman öncesi sevimli dostun ziyareti tüm takıma moral olurken renkli görüntülere sahne oldu.