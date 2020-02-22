Eksikler can sıkıyor

Frafort Tav Antalyaspor'un yarın deplasmanda puan kazanma hedefiyle oynayacağı BTC Turk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklı 4 eksikle devam ediyor.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdüren ve ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, bu maçtan da puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor.
PODOLSKİ YOK
Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş, kart cezasından dolayı da Doğukan Sinik, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Tamer Tuna'nın takımla çalışmalarına devam eden ve tam hazır olmayan Alman yıldız Lukas Podolski'ye de kadroda yer vermesi beklenmiyor.
SÜRPRİZ ZİYARETÇİ
Antalyaspor'un dünkü antrenmanında sahaya sürpriz bir ziyaretçi geldi. Genç futbolcu Harun Alpsoy tarafından tedavi ettirilen küçük köpek yeniden sahalara döndü.
Antrenman öncesi sevimli dostun ziyareti tüm takıma moral olurken renkli görüntülere sahne oldu.