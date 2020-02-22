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Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimde kalite artıyor.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Antalya Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Hayallerimiz Uçuşa Geçiyor' isimli projenin sözleşmesi imzalandı. Proje ile Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının kokpitine profesyonel uçuş simülatörü kazandırılacak. Projede, ilk aşamada 100 öğrenci, 40 yetişkin ve 40 genç olmak üzere toplam 180 kişiye eğitim verilerek mesleki eğitimde kalitenin artmasının sağlanacak.İMZA törenine BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, Aksu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muammer Türkoğlu, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Haldun Çevik katıldı. İmza töreninin ardından, heyet okulda inceleme gezisi yaptı.