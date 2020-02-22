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Her şey ’un yaşaması için

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Her şey Uğur’un yaşaması için
ANTALYA'DA ölümle savaşan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası 3.5 yaşındaki minik Uğur'un medikal ürün masrafı olduğu için ailesine destek olmak isteyen anne Nurgül Kanat, oğlunun başucunda sabahlara kadar uyumayıp lif örüyor, çorap satıyor. Kepez ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Nurgül Kanat, oğlunun tedavisi için yapılacak bir şey olmadığını belirterek, "Onu birkaç ay daha fazla yaşatabilmek istiyorum" dedi.

AYLIK 5 BİN LİRA MASRAF
Oğlunun 5 bin liraya yakın medikal ürün masrafının olduğunu anlatan Kanat, "Devletimiz bir miktarını karşılıyor ama bizim için yine çok yüksek bu giderler. Asgari ücretle çalışan eşimin aylığıyla alamayacağımız için ben de elişiyle destek oluyorum" dedi. Doktorların ilacın etkisinin olmadığı yönündeki tespiti nedeniyle ilaç alamadıklarını da anlatan Nurgül Kanat, "Biz ne olursa olsun ilacımızı alıp, 'çocuğumuz için bunu yapamadık' demek istemiyoruz. Ben çocuğumu her şekilde yaşatmaya çalışıyorum. O benim evladım" ifadelerini kullandı.
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