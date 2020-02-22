Ölmeden ailesi ile vedalaşmış

ANTALYA'DA trafik kazasında hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi Karun Küklü'nün (20) ölmeden kısa süre önce ailesiyle vedalaştığı ortaya çıktı. Eğitimine KKTC'de devam eden Küklü, dönem tatilinde geldiği Antalya'da 18 Şubat tarihinde meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti. Kıbrıs dönüşü babası Mehmet, annesi Şükran ve kız kardeşi Melisa ile hasret gideren Küklü'nün, ailesiyle vedalaştığı öğrenildi.Oğlunu genç yaşta trafik kazasında kurban veren baba Mehmet Küklü (46), oğluyla son anlarını anlattı. Oğlunun Bursa'ya babaannesi ve anneannesini de ziyarete gittiğini anlatan Mehmet Küklü, "Buradan giderken annesine 'Sizi son bir kez göreyim' demiş. Annesi de 'Oğlum sen neden son kez göreyim diyorsun? İkinci dönemde de gelir bir daha dönersin' demiş. Oğlum da 'Yine de ben son kez göreyim' demiş ve annesine sımsıkı sarılmış. Oğlum öleceğini sanki önceden hissetmiş. Bursa'daki arkadaşlarıyla toplu olarak fotoğraf çektirmiş. Aslında fotoğraf çektirmeyi sevmezdi. Bugüne kadar çekilmeyen bir fotoğraftı o" dedi. Oğlunu otomobili isteyince kıramadığını anlatan Mehmet Küklü, "Genç olduğu için yaşasın hayatını, gezsin dolaşsın istedim. Ama maalesef trafik kazasında hayatını kaybetti. İki arkadaşı da komada. Allah herkese sabır versin" diye konuştu. Küklü gençlere hız uyarı- sı yaptı.

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