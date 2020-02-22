ANTALYA'DA ucuz ekmek kavgası sürüyor. Tartışma süreci 2015'te 250 gram ekmeğin 1 TL'den satılması kararı ile başladı. Karara Muratpaşa ilçesinde bir fırın uymayarak ekmeği 70 ve 75 kuruştan sattı. Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, fırının maliyetin altında satış yaparak diğer fırın ve marketlere zarar verdiğini savunarak dava açtı. Yargı süreci sonunda önce Asliye Ticaret Mahkemesi ardından Bölge Adliye Mahkemesi 'fırının haksız rekabet oluşturduğuna' hükmetti. Davalı fırın ise kararı Yargıtay'a taşıdı.Antalya Ekmek Üreticileri Derneği'nin avukatı Şerife Sultan Alp, Yargıtay kararının emsal olacağını söyledi. Alp, "Karar kesinleşmediği için şu anda herhangi bir yaptırım olmuyor. Amacımız tazminat davası açıp fırıncının üstüne gitmek değil. Yargıtay kararına göre hareket edeceğiz" dedi. Alp ayrıca dava sürecinde ucuz ekmek satanların 1-2 yıl içinde devretmek zorunda kaldığını, uzun vadede ayakta duramadığını söyledi. Buna karşın, 75 kuruştan ekmek satmaya devam eden fırınlara vatandaşlar, yoğun talep gösteriyor. Davaya konu olan fırın ise el değiştirmiş durumda. Yeni işletmeci Yusuf Tekin, 1 yıl önce devraldığı fırında ekmeği 95 kuruşa mal ettiklerini ve tezgahta 1.25 liradan, bakkallara ise toptan 1 liradan sattıklarını anlattı. Kepez ilçesinde 75 kuruşa ekmek satan başka bir fırının işletme müdürü Nihat Bayır ise günlük 6 bin etmek sattıklarını söyledi. Ekmeğin yanında tatlı ve pasta çeşitleri de olduğunu kaydeden Bayır, ekmeği maliyetine sattıklarını, pasta ve tatlıdan kar el ettikleri için ekmeği bu fiyata sattıklarını anlattı.

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