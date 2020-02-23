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için başvurular başladı

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Bale Festivali için başvurular başladı
ANTALYA Muratpaşa Belediyesi'nin gerçekleştirdiği dans, mimik, müzik, duygu ve dekoru birleştiren en etkileyici sahne sanatlarından balenin en sıra dışı etkinliği, Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali için başvurular başladı.

NİSAN AYINDA YAPILACAK
Festivalde yer almak isteyen bale okulları, stüdyolar ve konservatuvarlar 14 Mart'a kadar başvuru yapabilecek. Rusya Dostluk ve Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival bu yıl 18-19 Nisan tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yarışma bölümü geçen yıl kaldırılan festival, bale eğitimi alan çocuk ve gençlerin yeteneklerini teşvik etmek ve performans sahneleyerek ve performans izleyerek deneyim kazanmalarına destek olmak amacı taşıyor. Geçen yıl 50 gösterinin sunulduğu festivalde yer almak isteyen okulve konservatuvarların formu doldurmaları yeterli olacak.
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Bale Festivali için başvurular başladı
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