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Bu yarışta varız

, herkesin Aytemiz ’un zirveden koptuğunu düşünse bile bu yarıştan asla uzaklaşmayacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Bu yarışta varız
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışından uzaklaşmayacaklarını söyledi. Bulut, maça iyi konsantrasyon sağlayarak başlayamadıklarını, ilk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti. Baskılı oynamak istediklerini vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda oynanan futboldan memnunum. Yeterince gol pozisyonuna da girdik, maalesef şanslı olan taraf Sivas'tı. Penaltıdan kazandıkları bir maç, ikinci yarıda bir iki pozisyonları daha oldu" ifadelerini kullandı.

KUPADA HEDEF FINAL
Gol bulmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Herkes Aytemiz Alanyaspor bu yarıştan gitti, düştü diye düşünebilir. Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak. Önümüzde 11 maç daha var, bu 11 maçta futbolcularım ikinci yarı oynadığı futbolu ortaya koymaya çalışacak. Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz. Bu yarışın her zaman içinde olacağız. Kupada zaten yarı finaldeyiz. Antalyaspor ile oynayacağız ve o kulvarda da hedefimiz final olacak" diye konuştu.
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Bu yarışta varız
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