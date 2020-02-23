Bu yarışta varız

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Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışından uzaklaşmayacaklarını söyledi. Bulut, maça iyi konsantrasyon sağlayarak başlayamadıklarını, ilk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti. Baskılı oynamak istediklerini vurgulayan Bulut,ifadelerini kullandı.Gol bulmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Herkes Aytemiz Alanyaspor bu yarıştan gitti, düştü diye düşünebilir. Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak.Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz. Bu yarışın her zaman içinde olacağız. Kupada zaten yarı finaldeyiz. Antalyaspor ile oynayacağız ve o kulvarda da hedefimiz final olacak" diye konuştu.