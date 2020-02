Çökme tehlikesi

Elazığ depremi sonrası Antalya'da riskli binalar tek tek belirlenirken bazı binaların kendiliğinden yıkılması an meselesi haline geldi. Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 914 sokakta bulunan Akkent Sitesi A Bloğu'nda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Balkon betonlarının koptuğu binanın duvarları çatladı. 3 katlı olmasına rağmen bina her an göçme riski taşırken binanın en az 30 yaşın üstünde olduğu belirtildi.Akkent Sitesi'nin 6'şar daire olmak üzere 5 bloktan oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, Allah'a emanet yaşadıklarını söyledi. Dairelerin tamamında oturulduğunu anlatan site sakinleri, "Daire sahipleri arasında bir türlü uzlaşma sağlanamıyor. Bütün bloklar depreme gerek kalmadan yıkılacak. Çünkü hepsi üflesen yıkılacak durumda Acil önlem alınmalı" diye konuştu.Dairelerde oturan kiracı ve ev sahipleri, bir felaket yaşanmasından korktuklarını söyledi. En küçük sallantıda bile uykularının kaçtığını belirten vatandaşlar, "Bölgeden bir kamyon geçse sallanıyoruz. Depreme gerek kalmadan bir gece ansızın binalar başımıza yıkılacak. Dökülen betonların birinin üzerimize gelmesinden korkuyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü devreye girmeli" dedi.

