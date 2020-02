İki tekerli tanıtım

Bu yıl 23 ülkeden 29 takım ve 173 sporcu ile başlayan Tour of Antalya'da sona gelindi.AKRA Hotels sponsorluğundaki Magenta renkli mayo da bu etaptan sonra Canyon DHB Takımı'ndan Max Stedman'a geçti.Aspendos Antik kentinde Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın damalı bayrağı sallamasıyla start alan 143 sporcu zorlu etaba başladı.İkinciliği Israel Start UP Nation Takımı'ndan Matteo Badilatti aldı. Üçüncü de Canyon DHB Takımı'ndan Max Stedman oldu. YARIŞLAR SONA ERİYORPerşembe günü başlayan Tour Of Antalya bugün koşulacak 136.8 kilometrelik Side-Antalya etabı ile son bulacak.Organizasyon kapsamında 'Kadına Karşı Şiddete Son' temalı farkındalık sürüşü de gerçekleştirilecek.

