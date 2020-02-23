İki tekerli tanıtım

Bu yıl 23 ülkeden 29 takım ve 173 sporcu ile başlayan Tour of Antalya'da sona gelindi. Dün koşulan 101.6 kilometrelik Aspendos- Termessos tırmanış etabını Team Felbelmayr Takımı'ndan Riccardo Zoidl 2 saat 24 dakika 37 saniye ile kazandı.
AKRA Hotels sponsorluğundaki Magenta renkli mayo da bu etaptan sonra Canyon DHB Takımı'ndan Max Stedman'a geçti.
ZORLU ETAPTA 143 SPORCU START ALDI
Aspendos Antik kentinde Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın damalı bayrağı sallamasıyla start alan 143 sporcu zorlu etaba başladı. Finişe 1 kilometre kala 5 sporcu atak yaptı. Riccardo Zoidl finişi ilk geçen sporcu oldu.
İkinciliği Israel Start UP Nation Takımı'ndan Matteo Badilatti aldı. Üçüncü de Canyon DHB Takımı'ndan Max Stedman oldu. YARIŞLAR SONA ERİYOR
Perşembe günü başlayan Tour Of Antalya bugün koşulacak 136.8 kilometrelik Side-Antalya etabı ile son bulacak. Bugün ayrıca 61 Kilometrelik kısa ve 97 kilometrelik uzun parkurları kapsayan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum yarışı da düzenlenecek.
Organizasyon kapsamında 'Kadına Karşı Şiddete Son' temalı farkındalık sürüşü de gerçekleştirilecek.