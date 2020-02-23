Mezun olduğu okula orman kurdu

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA Alanya'daki Özel Hamdullah Eminpaşa Koleji'nin ilk mezunları arasından bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ilk 3 dönem mezunları ÖHEP hatıra ormanı oluşturdu. Kargıcak Mahallesinde oluşturulan hatıra ormanında fidan dikiminde konuşan Bakan Çavuşoğlu, 11 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen 11 milyon fidan projesine katkı sağlamak amacıyla ÖHEP ormanını oluşturduklarını belirtti. Çavuşoğlu, "Biz ÖHEP'in ilk mezunları ve ilk 3 dönem mezunları olarak bir platform oluşturduk. Sadece o günleri yad etmiyoruz. Aynı zamanda ÖHEP ve AHEP'e nasıl sahip çıkabiliriz onları konuşuyoruz" dedi. Bakan, etkinlik için İngiltere'den İzmir'den ve Antalya'dan gelen arkadaşları olmasının gurur verici olduğunu kaydetti.