Miniklerin atkıları Mehmetçiği ısıtıyor

ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA Kumluca'da özel bir okulun öğrencilerinin 'Minik Eller Mehmetçiği Isıtıyor' sosyal sorumluluk projesi kapsamında velileri ve öğretmenlerinin yaptığı atkılar, Mehmetçiğe ulaştırıldı. Projeyle ilgili bilgi veren okul müdürü Müjgan Çetin, "Öğrencilerimizin ördüğü atkıları, Şanlıurfa, Elazığ ve Bingöl'de vatani görevini gerçekleştiren kahraman Mehmetçiklerimizin boyunlarında görmek bizi duygulandırdı. Anaokulu öğrencilerimiz Mehmetçiğimize resimleri ile sevgi, saygı, minnet duygularını ifade ederken, ilkokul öğrencilerimiz