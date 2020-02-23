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Triatlon takımı sezonu açıyor

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Triatlon takımı sezonu açıyor
Antalyaspor Triatlon Takımı, 2020 sezonunu Gran Fondo Antalya yarışı ile açıyor. Geçen sezonu Talya Bitkisel Ürünler desteği ile Türkiye Triatlon Şampiyonası 2'ncisi ve Türkiye Duatlon şampiyonası 3'üncüsü olarak bitiren kırmızı-beyazlı ekip bu sezon da aynı sponsor ile başarısını geliştirmek istiyor. Bugün yapılacak Antalya Gran Fondo yarışına Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan Mehmet Zahit Pişirici, Necati Şevik, Mustafa Çelik, Cemil Yıldızhan, Nuri Acar, Sabri Yiğit Üfler, Bahadır Tama, Ayhan Tama, Tatiana Vukolova, Oğuz Bodur, Burhan Cömertoğlu ve Birhan Varol katılacak.
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Triatlon takımı sezonu açıyor
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