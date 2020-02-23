Uğur’a destek geldi

ANTALYA'DA SMA hastası olduğu için solunum cihazlarına bağlı yaşama tutunmaya çalışan Nurgül ve Ahmet Kanat çiftinin 3.5 yaşındaki oğulları Uğur'a Almanya amatör ligde mücadele eden Turanspor Mannheim'dan destek geldi.Geçtiğimiz yıl ailenin özel tasarlanmış çocuk arabası, solunum cihazı için gerekli olan güç kaynağı ve 6 aylık medikal ihtiyaçlarını karşılayan kulüp, bu yıl ki ziyaretlerinde de aileye yine medikal ihtiyaç için maddi destekte bulundu. Bir haftalık kamp için Antalya'ya geldiklerini belirten Turanspor Mannheim Onursal Başkanı Gürsel Aktaş, bir futbol takımının yanında sosyal faaliyetler kulübü olduklarını vurguladı. Uğur'un Turanspor için değerli birisi olduğunu belirten Aktaş, "O, ailemizin bir parçası, paşası. Futbolcu arkadaşlarımız da burada olmaktan dolayı çokW mutlu" dedi. Anne Nurgül Kanat da "Bizi çok mutlu ettiler. Maddiyattan önce maneviyat önemliydi" ifadelerini kullandı.Kesimlere bağlı olarak cihazın kapanmaması için CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.'de duyarsız kalmadı ve ailenin 1 yıllık elektrik masrafını karşılama kararı aldı.

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