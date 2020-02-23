Yarenler buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Dernekleri işbirliğiyle düzenlenen 'Yaren Gecesi' renkli görüntülere sahne oldu. Eğlence dolu geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede, yöresel sanatçılar tarafından türküler söylendi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.Sunumunu Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak'ın yaptığı gecede Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu da türküleriyle kulakların pasını sildi. Sipsi, bağlama ve cura ustalarının yeteneklerini sergilediği gecede, dinleyicilere Yörük kültürü hakkında bilgiler verildi. Eğlenceli dakikalar geçiren vatandaşlar, türkülere oynayarak eşlik etti.FETHIYE Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ve Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya seçim öncesi verdiği çarığın diğer tekini ve yöresel kilim çantası hediye ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yarenler Gecesi'ne Kaymakam Muzaffer Şahiner, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, muhtarlar ve dernek başkanları da katıldı.