Gönüllü buluşması

Antalya'da Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (LİDOSK) tarafından hazırlanan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen 'Sosyal Destek İçin Spor 2' projesi kapsamında 6 aylığına Antalya'ya gelen Fransız, İspanyol, Romanyalı ve İngiliz öğrenciler gönüllülük kapsamında faaliyetlerde bulunuyor. Bu faaliyetlerin en dikkat çekeni ise minik anaokulu öğrencilerine İngilizce öğretiliyor. Gönüllülük hizmetleri dışında Türk kültürünü de öğrenen Avrupalı gençler kültür gecelerine katılıyor.

İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 16 genç Kepez Belediyesi'nin 'Gündüz Bakım Evi ve Kreş'lerinde minik öğrencilere haftanın her günü İngilizce eğitimi veriyor. Minik öğrencilerle oyunlar oynayan gönüllüler, aynı zamanda onlara yabancı dil öğretiyor. Belediye bünyesinde bulunan kreşlerin her birinde gruplara ayrılan gençler, minik öğrencilerle gün boyunca vakit geçiriyor. Kreş öğrencileri ise yabancı dostları ile birlikte vakit geçirmekten dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.

FRANSIZ KALMADILAR

LİDOSK Kurucusu Osman Pişirici, Antalya'nın en büyük proje derneği olduklarını belirtti. Proje kapsamında hem Türk hem de Avrupalı öğrencilerin başka ülkelere giderek gönüllülük hizmeti yaptığını söyleyen Pişirici, "Misafirlerimizin yemek ve konaklama tamamen proje kapsamında karşılanıyor. Projenin sonunda geldik. Mart ayı itibariyle gönüllülerimiz dönmüş olacaklar. Onların yerine yeni gönüllülerimiz gelecek. Aslında bu gençler bir arada iş birliği yapma becerisi ve ön yargıları yıkmak için buradalar. Ülkemize karşı ön yargıları yıkmak için çok önemli bir proje olarak görüyoruz" dedi. Fransız Chloe Guez de "Türk kültürüne çok ilgi duyuyorum. Burada pozitif duygulu insanlar çok fazla" dedi. Bir diğer Fransız Felix François da "Türk insanıyla iletişim kurmak harika. Türkiye'ye olan bakışım ve ön yargılarım burada yaşadıktan sonra tamamen değişti. Harika bir ülke" diye konuştu.