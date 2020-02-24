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‘Kalp pilli’ hırsız

’dan çaldığı otomobille geldiği ’da kovalamacayla yakalanan Sefer T., ellerini kelepçeleyen polislere, “Cebimde kalp pilim var, lütfen dikkat edin” dedi

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
‘Kalp pilli’ hırsız

Isparta'da çaldığı 32 LV 317 plakalı otomobil ile Sefer T., Antalya'ya geldi. Sabah saatlerinde şehre giriş yaptığı plaka tanımlama sisteminden tespit edilen otomobil için polis ekipleri harekete geçerek kent genelinde araştırma başlattı. Polis ekipleri, saat 11.00 sıralarında otomobili Kepez ilçesi Toptancı Hal Kavşağı'nda trafik ışıklarında beklerken fark etti.

10 KİLOMETRELİK KAÇIŞ
Polisi gören Sefer T., otomobille hızla bölgeden uzaklaşmak istedi, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Sefer T., Ayanoğlu Mahallesi 1905 Sokak'a girdi. Polisin, sokağın diğer tarafından kendisine doğru geldiğini gören Sefer T., geri manevra yapmaya çalışırken, otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı.

CEBİMDE KALP PİLİM VAR
Otomobili bırakıp, yaya olarak kaçmaya çalışan Sefer T., gizlenmek için girdiği sitede polis tarafından gözaltına alındı. Yere yatırılarak ters kelepçe takılan Sefer T., polislere "Korktuğum için kaçtım ağabey. Cebimde kalp pilim var lütfen dikkat edin" dedi. Polis ekipleri, Sefer T.'yi polis merkezine götürdü. Sefer T.'nin, başka suçlardan da arandığı belirlendi. Polis, otomobili ise çekiciyle otoparka çektirdi.

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‘Kalp pilli’ hırsız
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