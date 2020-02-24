Kısa Öykü Günü için renkli tören

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Sanatçılar Derneği'nde (ANSAN) bir araya gelen edebiyatçılar, 'Dünya Kısa Öykü Günü'nü kısa öykülerle kutladı. ANSAN Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen 'Dünya Kısa Öykü Günü'nün sunumunu şair-yazar Nuri Erkal yaptı. Öykü yazarları Derya Derya Yılmaz, Fazlı Yalçın, Seviye Merih, Tolga Özen, Özcan Doğan, Nail Güç konuşmacı olarak katıldı. 'Dünya Kısa Öykü Günü' etkinliği, izleyici arasındaki öykü yazarlarının okuduğu kısa öykülerle sanatçı Mustafa Güler'in bağlamasıyla çalıp söylediği neşeli türkülerle sona erdi.