Milyonerlik şansı bugün

ATV'DE yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmanın Antalya seçmelerinin ilki bugün yapılacak. Sunuculuğunu ünlü sanatçı Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı yarışmanın Antalya'daki seçmelerinin ilk ayağı, Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda saat 10.00- 18.00 arasında gerçekleştirilecek.

İMİZALIOĞLU DA ORADA

Kenan İmirzalıoğlu'nun da katılacağı seçmelere başvuracakların yanlarında kimlik belgeleri ve birer adet fotoğraf getirmeleri gerekiyor. 'Kim Milyoner Olmak İster' seçmelerin ikinci ayağı ise salı ve çarşamba günü MarkAntalya AVM'de saat 10.00-18.00 arasında olacak.