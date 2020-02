ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Alanya ilçesinde bir seradan 10 ton muz çalan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Şüpheliler muzları sattıklarını söyledi. Hırsızlık Yaylalı Mahallesi'nde bir serada yaşanmıştı. Jandarma ekipleri hırsızların M.A.A. (46), O.K. (45), B.Y. (20) ve O.B. (19) olduğunu belirledi. 3 şüpheli Mahmutlar Mahallesi'nde yakalandı. O.K. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından, M.A.A. da mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. O.B. aranıyor.