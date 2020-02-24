Okulun yeni maskotu Snow oldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı barınaklardan hayvan sahiplenilerek okul bahçelerinde beslenmesi çağrısı, Antalya'da da yaygınlaşıyor. Çocuklara hayvan sevgisi aşılanması adına başlatılan çalışmanın son katılımcısı Antalya'nın Alanya ilçesinde Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi oldu. Okul Müdürü Taner Yıldırım'ın internet üzerinden bulup sahiplendiği Husky (Sibirya kurdu) cinsi köpek, okulun 238'inci öğrencisi oldu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrencilerin ilgi odağı olan Snow, okul formasıyla koridorda gezip derslere girerken, seneye de maçlarda amigo olmaya hazırlanıyor. Her gün Snow'u öğrenci gibi okula getirip götüren Okul Müdürü Taner Yıldırım, "Bu şekilde öğrencilere hayvan ve doğa sevgisini aşılamış oldu. Bunu büyük bir kazanç olarak düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanımızın hayvan dostu okul projesini kendimize hedef alarak böyle bir projeye imza atmaya çalıştık. Şuan her şey gayet güzel gidiyor. Öğrencilerimiz çok memnun" diye konuştu. Öğrenciler Snow'u görmek için okula ayrı bir motivasyonla geldiklerini anlattı. Busenur Yalçın, "Okulumuzdaki köpeği gezdiriyoruz, derslere katılıyor arada" ifadelerini kullandı.