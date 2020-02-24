Sinan F.Bahçe maçında yok!

SÜPER Lig'de son iki maçta da gol sevinci yaşayan ve 3 gol atan Sinan Gümüş Malatyaspor'a karşı da iyi başladı. Fredy'nin attığı ilk golün asistini yapan Sinan Gümüş, 4 dakika arayla gördüğü iki sarı kartla ise kırmızı kart görerek takımını 31. dakikada yalnız bıraktı. Cezalı duruma düşen Sinan gümüş, gelecek haftaki Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.



Seriye bağladı

SÜPER Lig'de 4 maçtır mağlup olmayan Antalyaspor, Malatyaspor karşısında da geleneği bozmadı. Yenilgisizlik serisi 5 maça çıktı. Antalyaspor daha uzun bir seriyi son olarak Aralık 2016-Şubat 2017 arasında 6 maçla yakalamıştı.