Türkiye dalga sörfü şampiyonası nefes kesti

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ürkiye Dalga Sörfü Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinin ev sahipliğinde 50 sporcunun katılımıyla 2 gün boyunca Kleopatra Plajı'nda yapıldı. Sporcular kısa tahta ve uzun tahta kategorilerinde birbirleriyle ve dalgalarla kıyasıya mücadele etti.
Kısa tahta kategorisinde erkeklerde Tunç Üçyıldız, kadınlarda ise Aleyna Hadimoğlu birinci oldu. Uzun tahta erkekler kategorisinde de Yasin Pehlivan birinci oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Şefi Sami Açıkalın,
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu İdarecileri Selçuk Eksi ve Mutlu Tarhan verdi.