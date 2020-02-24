Türkiye dalga sörfü şampiyonası nefes kesti

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ürkiye Dalga Sörfü Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinin ev sahipliğinde 50 sporcunun katılımıyla 2 gün boyunca Kleopatra Plajı'nda yapıldı.Kısa tahta kategorisinde erkeklerde Tunç Üçyıldız, kadınlarda ise Aleyna Hadimoğlu birinci oldu. Uzun tahta erkekler kategorisinde de Yasin Pehlivan birinci oldu.Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu İdarecileri Selçuk Eksi ve Mutlu Tarhan verdi.