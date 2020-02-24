Türkiye de Osmanlı da bizim

BU yıl '813 Yıldır Evimiz Akdeniz' sloganıyla 4'üncüsü gerçekleşen Antalya'nın Fethi Kutlamaları renkli etkinliklerle başladı. Koleksiyoner Bahadır Kalaycı'ya ait Selçuklu dönemine ait 1207 adet sikke Antalya Müzesi'nde sergiye açıldı. Serginin açılışını Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptı. Sikkelerin en önemli tarihi yazılı belgeler olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Elimizdeki bütün Selçuklu eser ve kaynakları yok olsa, Bahadır Kalaycı'nın Selçuklu paraları koleksiyonu üzerinden Selçuklu tarihi yeniden yazılabilir, o kadar önemli. Bu sadece sikke biriktirmek değil. Mesleği avukatlık olan bir hemşehrimizin kendi kültür ve medeniyetine olan borcu ve vefasını ödeme gayretidir. Onun için çok kıymetlidir" dedi.

ALTERNATİFİ DEĞİL

Vali Karaloğlu, Antalya'nın fethinin 813'üncü yıldönümü kutlamalarıyla ilgili eleştirilere de tepki gösterdi. Bazen çok gereksiz tartışmalar yapıldığını söyleyen Karaloğlu, "Sanırsınız ki biz 100 sene önce bu topraklara geldik, sanırsız ki köksüz, her rüzgarın önünde savrulan bir milletiz. Hayır, bizim sadece devletlerimizin adı değişiyor. Biz bu topraklardayız, 813 yıldır Antalya bizim evimiz, Akdeniz bizim evimiz. Antalya'nın fethini kutlamak onun için çok önemlidir. Antalya'nın fethini kutlamak hiçbir şeyin alternatifi değildir. Bizim amacımız bu milletin, bu topraklarda Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet diye devam eden zincirini vurgulamaktır. Yoksa parçalardan birini alıp öne çıkarmak değildir" diye konuştu. Bahadır Kalaycı ise geçen yıl sergide 771 sikke sergilenirken, bu yıl fethin yılına atıfta bulunarak 1207 adet Selçuklu dönemine ait sikkenin sergilendiğini kaydetti.