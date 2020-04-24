2020 Patara’ya yetmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından turizm cenneti Antalya'da büyük heyecan yaşanırken koronavirüs salgını nedeniyle planlar yarıda kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından antik kentteki tarihi yapıların ayağa kaldırılma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken birçok etkinlik ve organizasyon bu süreçte ertelendi. Ertelenen etkinliklerin başında dünya liderlerinin davet edileceği ve 23 Nisan'da Patara'da yapılması öngörülen TBMM'nin 100'üncü yıl özel toplantısı geldi.Sektör temsilcilerinden ise Patara Yılı'nın daha verimli geçebilmesi için sürecin 2021'e uzatılması çağrısı geldi. Konuyla ilgili ilk olumlu sinyal ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy'un, "Sezon geç açıldığında gerekirse Patara yılını uzatırız. Patara'nın hakkını Patara'ya veririz" söylemi sektör temsilcilerini ümitlendirdi.Patara Yılı çalışmalarında etkin rol alan Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege de bir yıl uzatılma çağrısını yineledi. Koronavirüs salgını nedeniyle Berlin ITB, Rusya MITT gibi önemli fuarların iptal olduğunu hatırlatan Ege, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2020 yılının Patara yılı düşünülmüş olması ve buna başlanması çok güzel bir hareket. Fakat salgın nedeniyle Patara'yı tanıtabileceğimiz fuarlar iptal edildi. Dolayısıyla ne dijitalde ne de fiziki olarak bu yılı doğru düzgün kullanamadık. Bu nedenle seneye 2021 yılında Patara yılı denilmesi ve bu yılın değerlendirilebildiği kadar değerlendirilebilmesi gerekiyor. Çünkü salgın nedeniyle çok bu yıla çok fazla aktivite sığdıramayacağız. Patara'da var olan hazineyi anlatabilecek bir süre kalmıyor. Böyle bir hazine için geri kalan 5-6 ay da pek bir şey yapılamaz. O nedenle bu yılın 2021'de de devam etmesi talebimiz var" açıklamasında bulundu.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Bakan Ersoy'un 'Patara'nın hakkını Patara'ya vereceğiz' açıklamasının yılın uzatılması konusunda olumlu bir sinyal olduğunu söyledi. Yağcı, " Patara yılının salgın nedeniyle 2021 yılına uzatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu yıl kapsamında yapılacak olan etkinliklerin bir sonraki yıla yayılması önemli olacaktır" dedi. Etkinlikler ertelenirken, Patara'da çalışmalar ise devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Patara'nın simgesi niteliğindeki kent kapısının üzerindeki bütün taşların yerine koyulma işlemleri tamamlandı. Patara'nın ünlü Deniz Feneri'nin ayağa kaldırılması, antik tiyatronun statik anlamda güçlendirilerek gösterilere hazırlanması ve Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf istasyonu müze haline getirilmesi için ise çalışmalar sürüyor.